La musica di Bruno Canino e Raffaella Cardaropoli nella sera di Santa Cecilia

Lunedì 22 novembre, alle ore 21, al Teatro Alighieri viene celebrata la festività di Santa Cecilia, protettrice della Musica e dei musicisti, con un concerto inserito nella stagione “Capire la Musica 2021/2022”.

Per questa occasione torna a Ravenna, per la seconda volta in pochi mesi, il decano dei pianisti italiani, Bruno Canino, che celebra il suo rapporto con la città dopo oltre cinquant'anni di musica. Questa volta accompagnerà la giovane violoncellista Raffaella Cardaropoli, da poco diplomata alla Barenboim-Said Foundation di Berlino, in un programma che comprende la “Sonata in la minore di Grieg” e la “Sonata in do maggiore di Prokofiev”.

Raffaella proviene da una famosa famiglia di musicisti (suo fratello Gennaro è stato il protagonista del concerto per Santa Cecilia del 2017) e negli ultimi anni si è esibita spesso nelle fila della Young Musicians European Orchestra.

I biglietti, al prezzo di 7 e 10 euro sono disponibili presso la biglietteria del Teatro Alighieri oppure on line sul sito www.teatroalighieri.org.