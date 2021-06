La musica di Crossroads al parco: i Jazzabilly lovers di John De Leo

Anche quest’anno la rassegna jazz Crossroads - alla sua 22esima edizione - fa tappa a Fusignano, con quattro concerti che si terranno nella fresca cornice del Parco Piancastelli (ingresso da corso Emaldi).

Si comincia giovedì 17 giugno con il concerto “Jazzabilly lovers”, con John De Leo (voce, campionatore), Enrico Terragnoli (chitarra), Stefano Senni (contrabbasso) e Fabio Nobile (batteria). Gli standard in versione rock and roll e le canzoni di Elvis Presley e degli Stray Cats riproposte in chiave improvvisata: questo è “Jazzabilly Lovers”, manipolazione musical-genetica tra il Dna del jazz e quello del rockabilly, un serissimo gioco fatto con gli stilemi di linguaggi sonori agli antipodi. Per avventurarsi in simili imprese bisogna essere artisti di larghe vedute. E di certo lo sono John De Leo e i suoi sodali Enrico Terragnoli, Stefano Senni e Fabio Nobile, abili nel conferire tratti anche umoristici all’imprevedibile mix stilistico della scaletta.

I concerti iniziano alle 21; gli orari possono subire variazioni in caso di cambiamenti delle disposizioni normative legate alla pandemia. L’ingresso costa 15 euro.