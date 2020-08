La musica di Paolo Benvegnù per la notte di San Lorenzo

Dopo l’annullamento del concerto al Bronson di questo inverno, Paolo Benvegnù arriva all’Hana-Bi di Marina di Ravenna in una versione speciale in duo per la notte di San Lorenzo, lunedì 10 agosto alle 21.30.

Paolo Benvegnù è stato il chitarrista-cantante fondatore degli Scisma, gruppo alternative-rock italiano ormai sciolto, con cui ha registrato, prodotto e composto tre dischi su etichetta Parlophone-Emi. Dopo lo scioglimento, il musicista inizia nuove collaborazioni e diventa uno dei quattro cantanti del “Presepe vivente”, spettacolo di e con David Riondino e Stefano Bollani. Come autore, ha prestato la sua penna a Mina, che ha reinterpretato la sua canzone “Io e Te”, Irene Grandi (“È solo un sogno”), Giusy Ferreri, Marina Rei (“Il mare verticale”) e tanti altri.

Nel 2011 Paolo Benvegnù riceve al Mei il premio come miglior solista dell’anno, Premio Italiano Musica Indipendente (Pimi). Il 2018 lo ha visto nuovamente al fianco di Marina Rei nel tour di “Canzoni contro la disattenzione” e con Nicholas Ciuferri nella genesi del progetto “I Racconti delle Nebbie”. Nato come serie di reading-concerti, “I Racconti delle Nebbie” è uscito a marzo 2019 sotto forma di raccolta di narrazioni musicali pubblicata da Woodworm. A marzo 2020 è uscito il suo ultimo album, “Dell’odio dell’innocenza”, finalista al premio Tenco 2020.