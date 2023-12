"La neve nel bicchiere" a Massa Lombarda

Il Circolo Fotografico Massese, in occasione delle prossime festività natalizie, propone una quarantina di immagini scattate da Maurizio Callegati nel 1983 sul set del film tv La neve nel bicchiere di Florestano Vancini (1984) a quarant’anni della sua realizzazione e distribuzione. “Nel settembre 1983 la piazza di Massa Lombarda ritornò per un paio di giorni al giugno del 1914, all’epoca della Settimana Rossa, per fare da cornice ad alcune scene del film, poi tradotto in sceneggiato televisivo, La neve nel bicchiere, tratto dall’omonimo libro di Nerino Rossi e diretto dal regista Florestano Vancini. La piazza di Massa Lombarda sostituì quella di Lavezzola, ritenuta più adatta da un punto di vista scenografico, e fu utilizzata per girare le scene dell’8 giugno del ‘14, il giorno dello sciopero generale che diede l’avvio alla Settimana Rossa. Per Massa fu un evento. […] Fra le ottanta comparse, i massesi in scena furono una trentina circa ma il set era popolato anche dagli amici e dagli amici degli amici, così che diventò una sorta di festa collettiva in cui un po’ tutto il paese si riconobbe. Fu così grande la delusione quando nel 1987, in un cinema Piccadilly strapieno, si scoprì che le le scene massesi nel film non c’erano. Furono però parzialmente recuperate nello sceneggiato televisivo, ma un po’ di amaro in bocca rimase.” (Sprazzi di Novecento, supplemento del Giornale di massa n. 402, gennaio 2011)

La neve nel bicchiere è il primo romanzo del giornalista e scrittore Nerino Rossi, nato a Castenaso in provincia di Bologna, il quale ha dedicato numerosi libri alla sua terra d’origine; opera a sfondo storico e sociale, la prima edizione originale è uscita nel 1977. Il film di Vancini è stato girato nelle province di Ferrara (Argenta, Consandolo, Boccaleone, Valli di Campotto), di Ravenna (Bagnacavallo, Massa Lombarda) e a Bologna; le riprese sono durate circa tre mesi; come prodotto televisivo è stato trasmesso da Rai Uno in quattro puntate, il film è stata poi distribuito nelle sale in un'edizione ridotta di 144 minuti. “Tutto è raccontato dalla voce fuori campo di un nipote di nonno Venanzio, ormai cittadino, nel ricordo nostalgico della nonna che un giorno gli preparò la neve nel bicchiere insaporita dal rosso del vino della "saba": ancora un piccolo rito contadino di una perduta condizione umana, dura, ma non infelice.”

La mostra La neve nel bicchiere a Massa Lombarda. Fotografie di Maurizio Callegati sul set del film La neve nel bicchiere (1984) di Florestano Vancini, a cura del Circolo Fotografico Massese, con il patrocinio de Comune di Massa Lombarda, si inaugura venerdì 15 dicembre alle ore 17.30 presso la sede del circolo (Palazzo Zaccaria Facchini, via Aurelio Saffi n. 4, Massa Lombarda - Ravenna) e si protrae fino a sabato 30 dicembre con i seguenti orari di apertura al pubblico: venerdì ore 17.00 - 19.00, sabato e domenica ore 10.00 - 12.00.