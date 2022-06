La notte del rap prende vita con Claver Gold e l'orchestra Corelli

Il primo appuntamento “russiano” di Ravenna Festival 2022 si tiene sabato 25 giugno alle 21.30 a Palazzo San Giacomo, ed è dedicato agli appassionati del genere rap. Claver Gold e l'Orchestra Arcangelo Corelli, con direzione e arrangiamenti musicali di Carmelo Emanuele Patti, danno vita infatti alla Notte del rap.

Narrazione in presa diretta, una poetica urbana che passa dai sentimenti e dallo sguardo più intimo al sentire generazionale: l’hip hop di Claver Gold è un sofisticato intreccio di rime, in bilico tra passione, improvvisazione (il freestyle della migliore tradizione) e rigore compositivo. Dopo l’affermazione sulla scena rap italiana con una formazione “di strada” e tanti dischi indipendenti, arriva il confronto con l’opera del Sommo Poeta, un Infernum affrontato con l’amico e collega Murubutu.

E arriva il grande pubblico, conquistato dai suoi incastri poetici, dove la quotidianità, come sempre fonte prima di ispirazione dell’hip hop, si mescola a evocazioni di fiaba nordica, quella più oscura e inquieta, che qui si colora delle tinte piene e degli impasti imprevedibili degli strumenti d’orchestra, i classici archi, ottoni e legni.



Biglietti: 15 euro (5 euro per under 18). Evento in streaming esclusivamente il 25 giugno, ore 21.30 su ravennafestival.live