La notte di Ferragosto con la musica di Fulvia & The Menthos

La vigilia di Ferragosto si trascorre in compagnia della musica di Fulvia & The Menthos che tornano al Bagno Marinamore di Marina di Ravenna sabato 14 agosto alle 21. Dopo "Non va il WiFi", brano-parodia registrato a distanza durante il lockdown dell'anno scorso, i Fulvia & The Menthos tornano finalmente sul palco, in formazione completa. Suoneranno mescolando pop, rock e funky per una combinazione esplosiva. Sul palco: Fulvia Di Pasquale (voce), Simone Sgarzi (chitarra), Roberto Turturro (tastiera), Marco Braschi (basso) e Lorenzo Guardigli (batteria).