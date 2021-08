La Notte Europea dei Ricercatori 2021 è dedicata al "Rinascimento" della società

Appuntamento in settembre per l'iniziativa che coinvolge tutte le sedi dell'UniBo, compreso il Campus di Ravenna

Si intitola Society Rinascimento l'edizione 2021 della Notte Europea dei Ricercatori che si svolgerà a Bologna, Cesena, Forlì e Predappio, Ravenna, Rimini e, per la prima volta, a Ferrara il 24 settembre. Il progetto Society Rinascimento mira a mostrare e dimostrare che, dopo la crisi, la rinascita è possibile se cambiamo prospettiva e costruiamo una nuova alleanza tra umanità e natura.

I ricercatori sanno bene che cambiamenti, anche piccoli, del nostro orizzonte possono portare a importanti momenti di sviluppo creativo nella scienza, nelle arti, nella filosofia e, in ultima analisi, nella vita di tutti i giorni. Oggi più che mai i ricercatori hanno un ruolo importante nella costruzione di una nuova visione del futuro, ma una vera rinascita è possibile solo quando tutta la società è coinvolta nel cambiamento di prospettiva e nella costruzione di una rinnovata idea di società: resiliente, rispettosa dell’ambiente, inclusiva ed equa.

Torna quindi dal vivo e online la Notte Europea dei Ricercatori con esperimenti, mostre e laboratori in via Zamboni e nelle sedi del campus universitari e con webinar, seminari, incontri a tu per tu sulla piattaforma digitale.