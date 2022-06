La "Notte irlandese" di Martin Hayes: un tuffo nell’Irish folk degli ultimi 40 anni

Il secondo appuntamento di Ravenna Festival a Russi è domenica 26 giugno, alle 21.30 sempre nella bella cornice di Palazzo San Giacomo, ed è un omaggio alla musica Irlandese. Martin Hayes e la sua band propongono al pubblico romagnolo infatti una affascinante Notte irlandese.

Martin Hayes non è solo un grande violinista, ma un po’ anche la coscienza critica dell’Irish folk revival degli ultimi quarant’anni. Uomo quieto e figlio d’arte, ha saputo traghettare l’idioma musicale della contea di Clare in un’America irreversibilmente urbanizzata. Consapevole di cosa significhi maneggiare musiche nate nel ventre popolare di un mondo remoto, Hayes ha frequentato il rock quanto bastava per trarne umori contemporanei, per poi sviscerare la duttilità del folk celtico alla luce di conquiste compositive che vanno dal minimalismo di Steve Reich alla “Third Stream” del jazz. Finendo per prediligere la profondità allo sfoggio virtuosistico. Con lui sul palco i Birkin Tree, autorevoli esponenti italiani dell’Irish folk che proprio quest’anno celebrano il quarantennale dell’attività.

Biglietti: 15 euro (5 euro per under 18). Evento in streaming dal 26 giugno, ore 21.30 su ravennafestival.live