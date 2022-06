La Notte Rosa si balla con Lorenzo Semprini e il nuovo album "Come ossigeno"

Nel weekend della Notte Rosa spazio anche a un cantautore nostrano. Il riminese Lorenzo Semprini sarà infatti in concerto in Piazza Garibaldi a Cervia sabato 2 luglio alle ore 21.30. Semprini (dal 2000 leader dei Miami & The Groovers, band con alle spalle diversi live in Italia e all’estero) per l’occasione presenterà in anteprima il nuovo ep “Come ossigeno” in uscita l’8 luglio.

"Come ossigeno" è il nuovo ep di Lorenzo Semprini che nasce dall'ottimo feeling che si è instaurato in questi mesi tra Lorenzo e la 44 band che lo ha accompagnato in tante date del tour. Il progetto è composto da due inediti (12 anni e Come ossigeno) e da diversi brani rivisitati come “Adrenalina” ed “Una notte così” (contenuti anche nel disco di Semprini “44”), “Martha” (brano uscito nell’album “Fuori dal branco” di Brando nel 1994), e due omaggi a Bruce Springsteen con “Used cars” e a Gaslight Anthem “Here’s looking at you, kid” che in italiano sono diventate “Macchina usata” e “Se mi guardi sono qui”.