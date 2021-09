La nuova stagione di "Capire la musica": tra i protagonisti Bruno Canino, Adi Neuhas e il mago Casanova

Svelato il programma della nuova edizione della Stagione "Capire la Musica", organizzata dalla Cooperativa Emilia Romagna Concerti, che si svolgerà al Teatro Alighieri dal 14 ottobre al 13 aprile, presentando nomi emergenti e grandi star del concertismo internazionale. Il programma si apre il 14 settembre con “Pierino e il Lupo” e il “Carnevale degli Animali”. La Young Musicians European Orchestra, diretta da Giulio Arnofi, con la partecipazione dei pianisti Pietro Fresa e Giulia Contaldo, sarà integrata da un narratore d’eccezione come il “Mago” Antonio Casanova, un ravennate famoso emigrato da tanti anni in televisione.

Secondo appuntamento lunedì 22 novembre con la giovanissima violoncellista Raffaella Cardaropoli. Anche in questo Concerto il grande pianista Bruno Canino, decano dei pianisti italiani e presente nella scena internazionale (e anche ravennate) da oltre 60 anni, ha accettato di accompagnare alla ribalta uno dei nostri musicisti emergenti. Il 14 dicembre viene recuperato il tradizionale Concerto di Natale del 2020 con gli stessi interpreti: il direttore Ignacio Abaloz Ruiz, il violinista Giuseppe Gibboni e il violoncellista Ettore Pagano – che recentemente si è esibito con grande successo nelle Suites di Bach a San Vitale. In programma musiche di Paganini, Ciaikovski e Vivaldi.

In ricordo delle vittime della Shoah, il 26 gennaio, torna a Ravenna con Schumann, Chopin e Rachmaninov il pianista israeliano Adi Neuhas; mentre, per l'8 marzo, Festa della Donna, si esibirà un quintetto tutto al femminile della Young Musicians European Orchestra. Una importante serata vedrà sul palco, il 29 marzo, l’Orchestra del Conservatorio Bruno Maderna di Cesena diretta da Stefano Pagliani, che insieme al grande violinista Ilya Grubert, eseguirà musiche di Ciaikovski in occasione della Giornata in ricordo delle Vittime della Mafia. L’evento sarà in collaborazione con il Teatro Bonci di Cesena. La Stagione si chiude il 13 aprile con il Concerto di Pasqua, eseguito dalla Young Musicians European Orchestra e dal Coro “NovoCanto” di Innsbruck che, sotto la direzione di Paolo Olmi, eseguiranno la Messa dell'Incoronazione e il Concerto per violino k 219 di Mozart con il giovane Yuri Revich.

Gli abbonamenti a "Capire la Musica" con prezzi da 105 a 28 euro, sono in vendita presso la biglietteria del Teatro Alighieri e anche online sul sito del Teatro.