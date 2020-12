La pandemia non ferma il Presepe Vivente: la diretta dalla Chiesa della Collegiata

Anche quest’anno a Lugo viene organizzata sabato 19 dicembre la rappresentazione del Presepe Vivente, dal titolo “Io faccio nuove tutte le cose”.

"Abbiamo deciso di riproporre anche quest’anno - affermano gli organizzatori -, in una forma diversa causa emergenza sanitaria, questo evento che, a partire dal 2004, ha portato nella nostra città l’avvenimento della natività di Gesù e dell’espressione di un popolo.

La sacra rappresentazione si svolge presso la Chiesa della Collegiata di Lugo, dalle ore 16.00, nel pieno rispetto delle norme di sicurezza antiCovid. Sarà possibile seguire l’evento in diretta, e anche successivamente, sul canale YouTube dell'Associazione Amici di Comunione Liberazione Lugo. L'evento sarà a favore dei progetti della Fondazione AVSI della campagna Tende 2020/2021 “Allarga lo sguardo. La speranza accanto a chi ha bisogno”.

Non sarà il coronavirus a “spezzare” questa tradizione di conoscenza, informazione, solidarietà e sensibilità: quest’anno i progetti scelti sono in Siria (Damasco e Aleppo); Burundi (Bujumbura); Camerun (Yaoundè); Messico (Oaxaca e Jalisco); Italia (Cesena, Milano, Vicenza); Sostegno a distanza in Libano (Marjaoun).