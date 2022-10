La "Pedalata del Dialogo", un itinerario tra i luoghi di culto faentini

Domenica 23 ottobre si terrà a Faenza la Pedalata del Dialogo, secondo evento dell’edizione 2022 di “Dal Dialogo alla Pace”, il progetto dell’Unione Romagna Faentina dedicato alla promozione del dialogo interculturale e dell’educazione alla pace, realizzato con il contributo della Regione Emilia-Romagna. Un pomeriggio in bicicletta per scoprire e incontrare alcune delle comunità religiose presenti in città. Partenza alle 15.30 dalla Chiesa cattolica di San Francesco e prima tappa alle 16.00 presso la pietra d’inciampo a ricordo di Amalia Fleisher in Via della Croce 16. Alle 16.15 si proseguirà con la Chiesa Moldava in Corso Mazzini 15 per poi far tappa alle 17.00 alla Chiesa Apostolica Evangelica in Via Piero della Francesca 49. Fermata finale alle 17.30 presso il Centro di Cultura Islamica in Via Galvani 84/3.