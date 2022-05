Si racconta la piazza di Faenza: "Un forum civico del Rinascimento"

Costruita tra il 1468 e il 1477, la piazza di Faenza è senza dubbio il punto di riferimento artistico e architettonico della città emiliana. Voluta dal signore della città, Carlo II Manfredi, e dal vescovo Federico, la piazza ha segnato un momento di rinnovamento urbano: la sua costruzione coincise con l’allargamento e la ristrutturazione delle strade cardine della città; con l’edificazione della nuova Cattedrale altro simbolo cittadino; e, posta quasi a titolo di corona della piazza stessa, l’erezione di un loggiato a doppio livello, assolutamente inusuale nel panorama architettonico rinascimentale.



Oggi la piazza di Faenza, chiamata Piazza del Popolo, viene celebrata in un libro fotografico: "Una piazza del Rinascimento. Città e architettura di Faenza nell’età di Carlo II Manfredi (1468-1477)" che ne racconta la storia e ne percorre, passo per passo, tutti gli elementi che la costituiscono. Il libro verrà presentato giovedì 19 maggio a Faenza, presso la splendida cornice del Teatro Masini di Faenza. Nel corso della presentazione, che verrà aperta da Alessandro Cantagalli, già Presidente del Rotary Club Faenza, i relatori approfondiranno l’importanza storica, artistica e architettonica della piazza nel corso dei secoli che l’hanno vista protagonista.

Interverrà Francesco Ceccarelli, professore ordinario di Storia dell’Architettura presso l’Università di Bologna; Jadranka Bentini, Sopraintendente per il Patrimonio storico, artistico e demoetnoantropologico per le province di Bologna, Ferrara, Forlì, Ravenna e Rimini; e Daniele Pascale Guidotti Magnani, assegnista di ricerca in Storia dell’Architettura presso l’Università di Bologna. Le conclusioni saranno poi affidate a Massimo Isola, Sindaco del Comune di Faenza, patrocinante l’evento insieme all’Università di Bologna, al Rotary Club Faenza e a Bologna University Press. L’ingresso è libero e gratuito, fino a esaurimento posti.