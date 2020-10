Sabato 24 ottobre ore 20,30 si svolge al centro sociale di Pisignano Cannuzzo la premiazione del concorso letterario "Scrivile". E’ giunta alla fase finale la sesta edizione dell’iniziativa, promossa dall’associazione di promozione sociale Francesca Fontana dedicata ai pensieri per le donne denominata le poesie e i pensieri per le donne “scrivile” in italiano e dialetto romagnolo.

Tantissimi i partecipanti anche oltre la Romagna, che hanno inviato i loro elaborati. Significativa anche l’adesione alla “Sezione Speciale” dedicata agli ospiti della casa circondariale di Ravenna, la sezione riservata agli ospiti delle case di riposo Busignani di Cervia e Villaverde di Milano marittima, nonché la presenze delle scuole del territorio Ic1 Carducci di Castiglione e Ic2 Manzi di Tagliata.

I vincitori di questa quinta iniziativa saranno premiati con un “Diploma e attestato di merito” alla presenza di rappresentanti delle istituzioni e associazioni, durante l’iniziativa in programma il 24 di ottobre alle ore 20,30 al centro sociale di Pisignano Cannuzzo in via Zavattina, 6/d.

Le letture dei vincitori in italiano saranno a cura di Lorenzo Pieri e Sandra Melandri mentre quelle in dialetto romagnolo a cura di Daniela Bevilacqua e Sauro Mambelli, mentre l’accompagnamento e intervalli musicale sarà a cura del gruppo SprigRoad.

La grande novità anche per questa edizione sarà la realizzazione del libro, che raccoglie tutti gli elaborati del concorso e che sarà consegnato ai partecipanti premiati al termine della serata, la presenza del parco della salina con premi e riconoscimenti speciali, oltre ad una speciale litografia ritoccata a mano del pittore Luciano Medri dell’associazione Menocchio di Cervia.

Durante la serata saranno assegnati ulteriori premi speciali da Linea Rosa Ravenna e Associazione di promozione sociale Francesca Fontana e dal Parco della Salina di Cervia nei settori Italiano e Dialetto Romagnolo.