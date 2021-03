La presentazione online del libro “La spirale del tempo-storia vivente dentro di noi”

Non sono ancora conclusi gli appuntamenti on line promossi dall’assessorato alle Politiche e cultura di genere del Comune e organizzate da associazioni, gruppi femminili e altre realtà cittadine in occasione dell'8 marzo, giornata internazionale della donna. Venerdì 19 marzo alle 17.30 sulla pagina facebook di “Una società per relazioni” si tiene la presentazione on line del libro “La spirale del tempo-storia vivente dentro di noi” a cura delle autrici Marirì Martinengo e Laura Minguzzi.