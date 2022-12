“La Pulce D’Acqua” torna per la Festa dell'Immacolata

Ultima edizione del 2022 per il mercatino dell’usato “La Pulce d’Acqua”: appuntamento l’8 dicembre in Darsena a Ravenna, dalle 8.30 alle 18.30. In attesa delle date del prossimo anno, quella dell'Immacolata è un’occasione per una giornata di shopping in vista delle prossime festività natalizie. Tra i banchi del mercatino sarà possibile trovare oggettistica e decori “a tema”, per un Natale in stile “vintage”. Senza dimenticare i libri, le cartoline, gli accessori, l’abbigliamento e tanto altro ancora.