La Rappresentante di Lista in concerto a Lugo per il Ravenna Festival

La Rappresentante di Lista è pronta a ripartire in tour con "MyM - Ciao ciao edition", venti appuntamenti dal vivo che riporteranno il progetto fondato nel 2011 da Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina sui palchi di tutta Italia. Il tour passerà da Lugo per un atteso live con orchestra al Ravenna Festival il 17 luglio. Per la prima volta, La Rappresentante di lista sarà accompagnata dall’Orchestra Arcangelo Corelli, per la direzione del Maestro Carmelo Patti. Una veste insolita, una dimensione “sinfonica” del suo repertorio a fianco di un’orchestra avvezza alle contaminazioni come la Corelli, e con la direzione e arrangiamento di un composer affermato tra etichette internazionali e piattaforme universali come Patti, che li ha già guidati nelle due edizioni del Festival di Sanremo.

Le emozioni saranno tante per Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina: quella di un nuovo spettacolo con un nuovo allestimento e una formazione allargata, quella di tornare a esibirsi davanti a un pubblico festante e non distanziato, dopo lo stop del tour nei club di Go Go Diva a causa della pandemia, in una stagione live che segue il grande successo di Ciao Ciao all’ultimo Festival di Sanremo e l’annuncio del nuovo singolo "Diva", uscito il 17 giugno, che entrerà in scaletta proprio per questo nuovo tour.