La rassegna "Istantanee" porta al Cisim il rapper torinese Willie Peyote

La prima puntata della seconda stagione di "Istantanee", format ideato da Cisim in collaborazione con Studio Doiz, parte alla grande con il rapper e cantautore Willie Peyote. Appuntamento per domenica 20 novembre al centro culturale di Lido Adriano, apertura porte ore 17.30, inizio talk ore 18.30, come sempre ad ingresso gratuito.

Guglielmo Bruno, alias Willie Peyote, classe 1985, è un rapper e cantautore torinese. Si accosta al mondo della musica grazie al padre e nel 2004 fonda con Kavah e Shula gli S.O.S. Clique. Tra il 2011 e il 2012 pubblica in streaming una trilogia di EP dal titolo Manuale del giovane nichilista. Nel ì2013 distribuisce per il download gratuito il suo primo album in studio, Non è il mio genere, il genere umano, ripubblicato nel 2014 dalla ThisPlay Urban. Dopo aver pubblicato vari album di successo, nel 2021 partecipa al Festival di Sanremo con il brano Mai dire mai (la locura), aggiudicandosi il Premio della Critica. Sempre nel 2021 pubblica il libro Dov'è Willie?, nato da un colloquio informale con Giuseppe Civati in cui si affrontano varie tematiche, dalla musica alla cultura. Nell’aprile 2022 firma i brani Fare schifo, da una collaborazione con Michela Giraud, e La colpa del vento, anticipando di un mese l'uscita del suo quinto album in studio, Pornostalgia.

Gli incontri di Istantanee, totalmente gratuiti, saranno fruibili dal vivo, al CISIM e, per ogni “istantanea”, verrà realizzato un video, che sarà caricato su Youtube, e, come podcast, su Spotify.