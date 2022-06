La rassegna letteraria "A spalle nude" prosegue con Annalisa Camilli

Mercoledì 29 giugno, alle 20.45, si tiene l'incontro con la giornalista Annalisa Camilli al Fem Garden di via Rocca ai Fossi all'interno della mini rassegna letteraria "A spalle nude". L'incontro è gratuito e aperto a tutta la cittadinanza. Assieme a lei si affronterà il tema della guerra in Ucraina, dal suo osservatorio privilegiato di inviata sul campo, partendo dal suo più recente podcast “Da Kiev”. Si tratta di uno sguardo profondo sulla vita delle persone comuni, coinvolte nella guerra che sta sconvolgendo l’Europa.

Annalisa Camilli, laureata in Filosofia Politica presso l’Università La Sapienza di Roma. Dal 2007 è giornalista per Internazionale, dopo aver lavorato per l’Associated Press e Rainews24. Da oltre dieci anni è impegnata a seguire le rotte delle migrazioni verso l’Europa e ne racconta le storie sul sito di Internazionale. Nel 2017 ha vinto l’Anna Lindh Mediterranean Journalist Award per l’inchiesta La barca senza nome. Nel 2019 ha pubblicato La legge del mare per le edizioni Rizzoli. Nel 2021 ha pubblicato il podcast Limoni, il G8 di Genova 20 anni dopo. E' stata inviata in Ucraina ed è autrice del podcast Da Kiev. Dialoga con lei la giornalista e scrittrice, Carla Baroncelli.