La rassegna Radici riparte con la passeggiata sonora "Manicula"

Indirizzo non disponibile

Al teatro Binario di Cotignola torna Radici, la rassegna di convergenze tra identità sonore e visive. In questo settimo e ultimo anno, lo spettatore avrà la possibilità di fruire di tre nuove storie calate e tarate sul territorio cotignolese. Domenica 12 febbraio dalle 16 alle 18 è in programma Manicula della fotografa Chiara Pavolucci e del musicista Enrico Malatesta. Si tratta di una camminata (con partenza e arrivo al Teatro Binario) durante la quale Chiara ed Enrico si occuperanno di fornire informazioni e suggerire percorsi che portino il fruitore a immergersi nel tessuto sonoro urbano e a ricevere un ascolto inedito; il progetto didattico di ascolto sarà infine presentato al Teatro Binario. Domenica 26 febbraio dalle 18 alle 19.30, sono invece in programma due concerti.