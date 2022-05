La ravennate Nicoletta Timoncini presenta i due volumi di "Sussurri di siti silenti"

Indirizzo non disponibile

Venerdì 20 maggio, alle 18, si tiene un nuovo appuntamento letterario alla libreria Scattisparsi, in via Sant'Agata 8/12 a Ravenna. L'autrice ravennate Nicoletta Timoncini propone infatti un viaggio letterario fra i luoghi abbandonati della Romagna attraverso due volumi: "Sussurri di siti silenti" e "Sussurri di siti silenti 2" (Il Ponte Vecchio). L'appuntamento è a ingresso libero.

Con "Sussurri di siti silenti", Nicoletta Timoncini dà finalmente voce a un lavoro durato alcuni anni fra la raccolta del materiale, le visite ai luoghi, le interviste alle persone e la stesura. Nicoletta ha sempre amato i territori romagnoli e la loro storia, visitandoli, esplorandoli, facendoli suoi e in particolare ha sentito l’esigenza di dare voce a quei luoghi dimenticati dai più. Ogni sito ha un’anima, regalatagli da chi l’ha vissuto. Le antiche pietre avviluppate dalla vegetazione gridano una silente storia a volte millenaria. I piccoli borghi abbarbicati sulle cime dei colli e i ruderi delle rocche decadute narrano un viaggio attraverso il tempo e a cui l’autrice del libro ha tentato di dare voce anche attraverso le interviste a chi ha vissuto quei luoghi. La documentazione storica e il materiale fotografico arricchiscono un lavoro in cui il vissuto umano prende forma attraverso leggende, usanze e stanze ormai vuote, in cui ormai solo l’eco del vento riecheggia solitario.