Comincia domenica 25 ottobre la 32esima stagione di teatro di figura per bambini e genitori "Le Arti della Marionetta". In scena all'Almagià alle ore 17 per questo primo appuntamento "La Regina della Neve", fiaba in sette storie da H. C. Andersen.

Uno spettacolo di teatro d’attore e teatro di figura per bambini dai 5 anni, diretto da Maurizio Bercini con Emanuela Faraglia, Nicol Martini, Claudio Paternò.



La fiaba è innanzitutto il racconto dell’amicizia di due bambini: Gerda e Kay, e di come quest’amicizia spingerà la piccola Gerda alla ricerca dell’amico stregato e rapito dalla bellissima Regina della Neve. Sette storie: sette incontri, sette accadimenti, sette occasioni. Nel suo viaggio alla ricerca di Kay, la bambina Gerda incontra gli adulti, impara a chiedere il loro aiuto, ma anche a pensare con la propria testa; ascolta i consigli ma segue il suo sentire, piange, ma poco, perché l’importante è andare, sempre, avanti... Il suo viaggio alla ricerca di Kay si trasforma quindi in un cammino emotivo che porta ad abbandonare il mondo protetto dell’infanzia per diventare grandi, per giocare ancora insieme seduti tra le rose, “adulti, ma in fondo bambini, bambini nel cuore... ed era estate, la calda estate benedetta”. Il racconto è di una esemplare semplicità e a questa sua disarmante semplicità si è cercato di riportarlo, con un linguaggio teatrale semplice e primario. Perché il ghiaccio non congeli il futuro...



Biglietteria: presso le Artificerie Almagià è possibi acquistare i biglietti il giorno di spettacolo dalle ore 10:30 alle ore 12:30 e un’ora prima dall’inizio della rappresentazione. È consigliabile prenotare telefonicamente al 392 6664211 o via e-mail a compagnia@teatrodeldrago.it

Prezzo: Intero adulti €7, Ridotto bambini e over65 €5, Gratuito sotto i 3 anni, Speciale famiglia (2 adulti + 2 bambini) €20, Dal terzo figlio €1