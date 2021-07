La regista Anita Rivaroli presenta il documentario su Rockin’ 1000

Indirizzo non disponibile

We are thousand - L’incredibile storia di Rockin’ 1000 è protagonista martedì 6 luglio di Bagnacavallo al Cinema presso l’arena delle Cappuccine. A presentare il film, nell’ambito della rassegna Accadde domani, organizzata in collaborazione con la Fice (Federazione Italiana Cinema d’Essai) Emilia-Romagna, sarà la regista Anita Rivaroli.

Il documentario racconta la genesi di un’idea spettacolare e temeraria del fusignanese Fabio Zaffagnini, che nel 2014 decide di organizzare un raduno di mille persone, tra cantanti e musicisti amatoriali, come tributo alla band statunitense Foo Fighters, per convincerli a tenere un concerto a Cesena.

Si consiglia la prenotazione, possibile unicamente al telefono o via WhatsApp. Proiezioni alle 21.30; apertura biglietteria alle 20.45. L’arena delle Cappuccine si trova in via Berti 6. Prezzi: intero 6 euro; ridotto 5 euro; abbonamento: 10 spettacoli 40 euro.