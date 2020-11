"La rete può": due appuntamenti per dire no alla violenza

Mercoledì 25 si celebra la giornata internazionale contro la violenza sulle donne e nel ricco cartellone di eventi dedicati dal titolo Una società per relazioni è previsto l’evento di Linea Rosa con #LaRetePuò.

Si tratta di un progetto video che nasce e si sviluppa come uno strumento semplice e diretto per dare voce ai protagonisti e alle protagoniste della rete di sostegno del Centro Antiviolenza di Ravenna con l’obiettivo di far conoscere l’intero sistema che supporta il lavoro quotidiano del Centro stesso. Ventidue professioniste/i appartenenti a Istituzioni, forze dell’ordine, dirigenti e operatori dei servizi sociali e sanitari, associazioni, magistratura e avvocatura lanciano un messaggio di incoraggiamento alle donne, condividendo la propria quotidianità sul campo e all’interno del sistema di aiuto.

Sono due i momenti di incontro virtuali: un appuntamento online tra addetti/e ai lavori alle 17.30, a cui seguirà l’evento facebook alle 21 con la condivisione di una sintesi di quanto emerso nel pomeriggio a cui potrà partecipare chiunque lo vorrà collegandosi alla pagina facebook Linea rosa 91.

Durante il primo incontro sono previsti gli interventi della presidente di Linea Rosa ODV Alessandra Bagnara, dell’assessora alle Politiche e culture di Genere Ouidad Bakkali, del sindaco Michele De Pascale e dell’assessora regionale alle Pari opportunità Barbara Lori.