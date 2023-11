La ricerca vocale di Demetrio Stratos raccontata attraverso una mostra

Da mercoledì 6 al 22 dicembre Palazzo Malagola di Ravenna ospita la mostra dal titolo "Amorevolmente progredire, amorevolmente regredendo. La ricerca vocale di Demetrio Stratos 1970-1979", curata dai due co-direttori di Malagola, Enrico Pitozzi e Ermanna Montanari, che riguarda la presentazione - in forma espositiva - di una selezione di materiali dell'Archivio Demetrio Stratos, acquisito dal Comune di Ravenna grazie a un co-finanziamento della Regione Emilia-Romagna. L'inaugurazione a Palazzo Malagola (via di Roma 118) alle 18, sarà preceduta, alle 15, da un seminario-tavola rotonda al MAR, Museo d'Arte della Città di Ravenna (in via di Roma 13) e ospitato in sala Martini, dal titolo "Demetrio Stratos: il microcosmo della voce".

L'incontro inaugurale, coordinato da Marco Sciotto, sarà curato dal centro di ricerca Malagola con l'obiettivo di illuminare alcuni aspetti della sperimentazione vocale di Demetrio Stratos. A portare i saluti istituzionali saranno l'assessore regionale alla Cultura e Paesaggio dell'Emilia-Romagna, Mauro Felicori, e l'assessore del Comune di Ravenna Fabio Sbaraglia. L'introduzione sarà curata da Enrico Pitozzi e Ermanna Montanari e vedrà la partecipazione delle eredi Daniela Ronconi Demetriou e Anastassia Demetriou. Seguiranno gli interventi di Pitozzi, Franco Masotti, Janete El Haouli, Marco Sciotto, Dario Taraborrelli. Testimonianze di Silvia Lelli, Oderso Rubini, Paolo Spedicato.

La mostra dei primi materiali d'Archivio prevede, nella serata di sabato 16 dicembre, alle ore 20.30, nella sala Martini del Museo d'arte della città di Ravenna, la proiezione del film La voce Stratos (Italia, 2009, 110 minuti), regia di Monica Affatato, Luciano D’Onofrio. Al termine della proiezione Marco Sciotto coordinerà il dialogo con gli autori. La mostra a Palazzo Malagola è ad ingresso gratuito. Orari di visita dal lunedì al sabato dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 18:00 (venerdì 8 dicembre e domeniche solo mattina).