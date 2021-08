La rigenerazione urbana al centro del nuovo appuntamento del Welfare dell’Aggancio

Indirizzo non disponibile

Lunedì 23 agosto alle ore 21.00, all’Arena dello Stadio dei Pini “G.Todoli” a Milano Marittima torna il progetto Welfare dell’Aggancio. Protagonista della serata è Francesco Tortori, con l’intervento dal titolo "In Loco. Museo Diffuso dell’Abbandono". L’Associazione di promozione sociale Spazi Indecisi, di cui è presidente, si occupa di rigenerazione urbana con interventi di valorizzazione dei luoghi in abbandono.

Per partecipare è obbligatorio il Green Pass e la prenotazione ai seguenti recapiti: tel. 0544 979266 – 979193; e-mail progettosentinelle@comunecervia.it.

Il progetto “Welfare dell’Aggancio - Più delle sentinelle l’aurora” ha lo scopo di valorizzare nella comunità la cultura dell’ascolto e la sensibilità alle situazioni di fragilità, per aiutare e sostenere persone in difficoltà, con la consapevolezza che ognuno di noi è una risorsa importante per la propria comunità.