La "Rivoluzione Dante" di Elena Bucci e Marco Sgrosso continua dal Purgatorio al Paradiso

La seconda serata si “Rivoluzione Dante” va in scena venerdì 3 settembre, ore 21, a Palazzo San Giacomo di Russi. In programma una lettura in musica sotto le stelle in cui Elena Bucci e Marco Grosso interpreteranno alcuni canti della Divina Commedia di Dante Alighieri accompagnati dalle musiche di Dimitri Sillato oltre che da brani, riflessioni, pensieri e domande a cura di alcuni attori della compagnia o ad essa vicini. Ingresso gratuito.

“Le parole di Dante rimbalzano attraverso i secoli fino a noi, dopo essere state a volte dimenticate, a volte banalizzate, dopo avere illuminato tanti artisti e lettori prima di noi. Ancora ci trasformano, come soltanto la poesia sa fare. Ad ogni lettura quest’opera parla in modo diverso, cangiante come il potere visionario della lingua poetica”. così Elena Bucci sottolinea come il talento dei singoli possa diventare memoria e ricchezza per tutti, una lingua universale anche a distanza di settecento anni.