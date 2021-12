La Romagna e il sangue d'America: Cavezzali e Mazzotti raccontano le storie di Mario Buda e Charles Ponzi

Sabato 11 dicembre, alle ore 19.00, presso il Circolo Ravennate e dei Forestieri di Ravenna, in via Corrado Ricci 22, avrà luogo la serata La Romagna e il Sangue d’America, Conversazioni su Mario Buda e Charles Ponzi: i due romagnoli che hanno lasciato un segno indelebile nel Nuovo Mondo.



Lo scrittore ravennate Matteo Cavezzali presenta il suo secondo romanzo, "Nero d'Inferno", la storia dell'uomo che fece saltare in aria Wall Street negli anni ’20, l'anarchico italiano Mario Buda.

Cavezzali è ideatore e direttore artistico del festival letterario ScrittuRa di Ravenna, curatore di Scrittura sulle Dolomiti in Trentino e degli incontri del ciclo Riscrivere la Storia in diverse città. Dal 2020 è co-direttore di Salerno Letteratura. Collabora con diversi giornali tra cui il Corriere della Sera e tiene un blog per Il Fatto Quotidiano.



Filippo Mazzotti presenta il suo romanzo d'esordio, "Lo Schema Ponzi, Romanzo di una truffa", scritto insieme al giornalista e sceneggiatore Paolo Bernardelli.



Il relatore sarà l'autore ravennate Paolo Cavassini, studioso di storia locale e nazionale, collaboratore di varie istituzioni fra cui la Fondazione Oriani di Ravenna e l’Istituzione Biblioteca Classense; è membro del comitato scientifico del Museo Francesco Baracca di Lugo.



L'ingresso è gratuito e come da norme vigenti verrà richiesto il green pass all'ingresso.