Il CineSpeyer chiude con la proiezione del film “La siciliana ribelle”

Venerdì 28 giugno giunge al termine la terza edizione di CineSpeyer, la rassegna cinematografica gratuita dei Giardini Speyer. L’ultima serata è organizzata in collaborazione con Libera Ravenna, che propone la proiezione del film La siciliana ribelle di Marco Amenta, e con la Bottega Altromercato-Villaggio Globale che offre assaggi e storie di commercio equo e solidale. Sarà possibile gustare gli assaggi a partire dalle 20, mentre il film sarà proiettato alle 21:15

La siciliana ribelle è un film dedicato e ispirato alla storia vera di Rita Atria, una giovane che si è ribellata alla mafia denunciando il delitto di Don Vito Mancuso, suo padre ucciso il giorno della sua Comunione. L’adolescente Rita scoprirà la differenza tra vendetta e giustizia, entrando nel programma di protezione testimoni.

Libera è una rete di associazioni, cooperative sociali, movimenti e gruppi, scuole, sindacati, diocesi e parrocchie, gruppi scout, coinvolti in un impegno non solo “contro” le mafie, la corruzione, i fenomeni di criminalità e chi li alimenta, ma profondamente “per”: per la giustizia sociale, per la ricerca di verità, per la tutela dei diritti, per una politica trasparente, per una legalità democratica fondata sull’uguaglianza, per una memoria viva e condivisa, per una cittadinanza all’altezza dello spirito e delle speranze della Costituzione.