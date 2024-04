Con Slow Food una giornata alla scoperta delle erbe selvatiche

Una giornata alla scoperta delle piante selvatiche e delle loro proprietà, con Slow Food, passando dal riconoscimento nei campi dell’Azienda Agricola Radisa con la naturopata Gabriella Francesconi. Per concludere a tavola con un menù a tema preparato dal nostro chef Federico Scudellari presso l’Ecomuseo delle Erbe Palustri. L'appuntamento è per sabato 6 aprile. Informazione e prenotazioni: Ecomuseo delle Erbe Palustri, via Ungaretti 1, Villanova di Bagnacavallo. Tel: 0545 280920; email: erbepalustri.associazione@gmail.com-

Programma della giornata

Ore 10.00

Riconoscimento delle erbe commestibili e delle loro proprietà

Visita al campo presso Orto Biologico Radisa (via Minguzzi, Santerno)

a cura di Gabriella Francesconi, naturopata, esperta in fitoalimurgia e alimentazione naturale



Ore 12.30

Pranzo dell’orto e del prato incolto

presso Ecomuseo delle Erbe Palustri

Menù a cura dello chef Federico Scudellari:

– Gazpacho di piattello e acetosa con crocchette di acciughe

– Troccoli con bruscandoli di grattacoppa, scalogno confit e nocciole

– Asparago alla griglia con pavé di patate e porcellana

– Tacos cioccolato bianco e nepitella

– Acqua, vino e caffè

Prezzo € 30,00 a persona

(PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA)



In omaggio a tutti i partecipanti pubblicazioni e poster della flora urbana locale e pinetale.