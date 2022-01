La stagione d'opera parte con il nuovo allestimento di "Aroldo"

Riparte lo spettacolo a teatro. Va in scena venerdì 14 gennaio alle 20:30 e domenica 16 gennaio alle 15:30 "Aroldo", spettacolo che apre la Stagione d’Opera 2021/22 del Teatro Alighieri di Ravenna. Melodramma in quattro atti con musica di Giuseppe Verdi, Aroldo viene riportato sul palco con la regia di Emilio Sala ed Edoardo Sanchi in un nuovo allestimento frutto di una coproduzione del Teatro Alighieri di Ravenna con il Teatro Galli di Rimini, il Comunale di Modena e il Municipale di Piacenza. Biglietti da 15 a 40 euro.

L'opera comincia dal ritorno del protagonista in patria, l'Italia degli anni Trenta, in questo riallestimento, infatti, Aroldo è un reduce della campagna coloniale in Africa. In scena Luciano Ganci, Roberta Mantegna, Vladimir Stoyanov, Adriano Gramigni, Riccardo Rados e Giovanni Dragano, con inoltre la voce di Ermanna Montanari. Il direttore Manlio Benzi dirige l'Orchestra Giovanile Luigi Cherubini e il Coro del Teatro Municipale di Piacenza.