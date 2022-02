La Stagione dei Piccoli prosegue con "I colori dell’acqua"

Prosegue La stagione dei Piccoli, la rassegna di teatro per l’infanzia, che domenica 6 febbraio alle 16 giunge al Teatro Socjale di Piangipane con lo spettacolo I colori dell’acqua. È lo spettacolo della luce con la pioggia. I colori sono un fenomeno importante, soprattutto per i piccolissimi, e dunque, cosa di più magico dell’arcobaleno, la più affascinante manifestazione dei colori, per conoscere l’origine di questi elementi che riempiono la nostra visione? È questo uno spettacolo che parla del rapporto tra pioggia, cielo e aria. Che racconta di vasche, fontane, frutti e foglie, e di due giovani cercatrici d’acqua che giocano con il giallo del grano, il rosso dei pomodori, il viola dei fiori. Fino a raggiungere l’apice della bellezza, ovvero quell’incontro magico tra la luce e la pioggia che crea l’arcobaleno. Ingresso unico 5 euro

Con lo spettacolo I colori dell’acqua, La stagione dei Piccoli aderisce alla proposta di welfare culturale “Sciroppo di Teatro”, azione sostenuta da ATER Fondazione e diffusa attraverso una capillare rete regionale che coinvolge 21 comuni, propone 46 titoli e interessa oltre 59mila bambini residenti in Emilia-Romagna. I pediatri e le farmacie che operano nei comuni coinvolti nella sperimentazione e che espongono la locandina “Sciroppo di Teatro”, possono infatti fornire ai bambini e alle bambine di età compresa tra i 3 e gli 8 anni, lo “Sciroppo di Teatro”, “medicina eccezionale per potersi emozionare”. Lo sciroppo è in realtà un libretto, impreziosito dalle illustrazioni di Matteo Pagani, nel quale è inserito anche un bugiardino che contiene le indicazioni per la somministrazione e l’assunzione di questa straordinaria medicina: 3 “ricette”, ognuna delle quali corrisponde a un biglietto, al prezzo di 2 euro, per ogni bambino e per ciascun accompagnatore, che potranno assistere in questo modo alla stagione a un prezzo agevolato.