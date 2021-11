La stagione dei piccoli prosegue con il Rodari di Burnazzi e Carella

Medoro, il principe cieco prosegue la prima rassegna di teatro per l’infanzia al Socjale di Piangipane. Appuntamento domenica 7 novembre alle 16 con lo spettacolo tratto da Rodari di Jenny Burnazzi e Andrea Carella. In questo spettacolo la musica della chitarra e del violoncello si intreccia al racconto con le illustrazioni di Iside Montanari e lascia spazio alla fantasia. Adatto a Bambini da 5 a 10 anni. Ingresso unico 5 euro.

“C’era una volta una capanna nel bosco, e in questa capanna abitava il principe Medoro. Tutt’intorno crescevano sterpi e spine... No! Rose e magnolie! Rose e gelsomini...”. Come Rodari ci ha insegnato, una storia può essere in tanti modi diversi e così anche ciò che ci circonda. Il cantastorie Zerbino guida Medoro a vedere la realtà nascosta dietro alle sue paure e ai suoi desideri: “gli occhi sono fatti per vedere ciò che esiste, le cose spiacevoli come le piacevoli”.