La stagione dei piccoli riparte con "Tante storie per giocare"

Lo spettacolo Tante storie per giocare rappresenta l’avvio della prima rassegna di teatro per l’infanzia a Piangipane (e rivolta alle famiglie del territorio), frutto della collaborazione tra Drammatico Vegetale/Ravenna Teatro e Teatro Socjale. La stagione dei piccoli 2021-22 (da ottobre 2021 ad aprile nel 2022) si dipanerà, oltre che al Socjale, anche a Ravenna tra Teatro Alighieri e Teatro Rasi. La partenza è affidata a Matteo Ramon Arevalos e Camilla Lopez che domenica 17 ottobre alle 16 portano in scena "Tante storie per giocare".

Tante storie per giocare è uno dei più celebri "esercizi di fantasia" di Gianni Rodari. Si tratta di un libro per ragazzi, suddiviso in venti racconti per ognuno dei quali sono offerti tre finali diversi, con l'esplicito invito a mettere in gioco l’immaginazione del lettore, che potrà così inventarne altri. Il volume chiude con i commenti stessi dell'autore, che interpreta i diversi finali, introducendo i suoi lettori nel laboratorio di un inventore di storie. Lo spettacolo è una narrazione in musica ispirata all’opera di Gianni Rodari, in cui la musica e le sonorizzazioni dal vivo introdurranno il piccolo spettatore nelle tante storie per giocarci dentro. Ingresso unico 5 euro.