La stagione di opera e danza di Ravenna si apre con "Il Tamerlano" di Vivaldi

La stagione di opera e danza del Teatro Alighieri di Ravenna si apre con "Il Tamerlano ovvero la morte di Bajazet" di Antonio Vivaldi. Questa tragedia per musica in tre atti, rappresentata per la prima volta a Verona nel 1735, viene portata in scena con la regia di Stefano Monti sabato 14 (ore 20:30) e domenica 15 gennaio (ore 15:30). La direzione musicale è affidata a Ottavio Dantone, le coreografie sono invece a cura di Marisa Ragazzo e Omid Ighani. Biglietti da 15 a 45 euro, under 18: 5 euro, under 30: 20 euro (platea e palchi).