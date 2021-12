La stagione di Ravenna Musica si chiude con l’Orchestra Filarmonica Italiana e il maestro Allemandi

Mercoledì 8 dicembre al Teatro Alighieri alle ore 21 si chiude la stagione “Ravenna Musica 2021” curata dall’Associazione Mariani con l’Orchestra Filarmonica Italiana guidata dal maestro Antonello Allemandi.

Allemandi ha debuttato come direttore d’orchestra sul podio del Maggio Musicale Fiorentino a soli 21 anni. L’evento ha segnato l’inizio di una carriera internazionale che lo ha visto sul podio dei maggiori teatri del mondo, dal Metropolitan Opera di New York al Covent Garden di Londra, dall’Opéra National de Paris al Washington Opera, dal Théâtre des Champs-Elysées al Deutsche Oper di Berlino, dal Bayerische Staatsoper di Monaco al Bolshoi Theatre di Mosca, dal Teatro Real de Madrid al New National Theatre di Tokyo.

L’Orchestra Filarmonica Italiana ha alle spalle un quarantennio di attività sia in Italia che all'estero, caratterizzata da un repertorio vastissimo che include non solo proposte legate al melodramma, sinfoniche, cameristiche e coreutiche, ma anche produzioni contemporanee.

Tutto dedicato a Cajkowskij il programma. Verranno eseguiti la Serenata in Do maggiore per archi op.48, la Suite de Lo Schiaccianoci e, per finire, L’Ouverture – fantasia in si minore da Romeo e Giulietta chiuderà il programma.

Biglietti da € 30 a € 7,50 a seconda del settore e dell’età.