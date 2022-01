La storia di Cervia: opere pittoriche di Goffredo Giannini

"La storia di Cervia" Opere di Goffredo Giannini

dal 3 febbraio al 6 marzo 2022

presso Sala Artemedia, Piazza Garibaldi Cervia

aperta Giovedì, Sabato e Domenica dalle 10:00 alle 12:30 e dalle 16:30 alle 19:00

info: mangelini1990@gmail.com

Goffredo Giannini ha trascorso gli anni dell’infanzia e della giovinezza fra Cervia e Milano Marittima ove attualmente risiede in via Podgora. È sempre stato un amante del mare e un appassionato ammiratore della vita dei pescatori, dei salinari e della pineta. In età già adulta, dopo anni di insegnamento, ha pensato di trasportare in dipinti i ricordi e le emozioni vissute a Cervia. Sono centinaia i suoi quadri, ne è sempre stato geloso e non ha mai pensato ad esporli. Oggi Giannini ha compiuto 89 anni ed i suoi nipoti vogliono festeggiarlo mostrando le sue opere, anche se solo in piccolissima parte, nella sala Artemedia in Piazza Garibaldi a Cervia.