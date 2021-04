“La storia di Cervia per principianti”: dall'Ottocento allo sviluppo del turismo

Lunedì 26 aprile alle ore 17.30 ci sarà il secondo incontro del ciclo “La storia di Cervia per principianti”, organizzato dalla Biblioteca comunale e dall’Archivio storico comunale di Cervia per raccontare la storia di Cervia. A ripercorrere le tappe dello sviluppo del territorio saranno Jacopo Rossi, giovane storico cervese e Cristina Poni, archivista e storica. A presentare l’incontro sarà l’Assessore alla cultura Cesare Zavatta. L’ultimo incontro racconterà lo sviluppo di Cervia verso la modernità: dall’arrivo della ferrovia nell’Ottocento, alla nascita di Milano Marittima, fino allo sviluppo del turismo.

L’incontro si rivolge ad un pubblico di curiosi e appassionati che vogliono ripercorrere le tappe della storia locale, per un “ripasso” o per conoscere aneddoti o curiosità: perché c’è sempre qualcosa da scoprire o da riscoprire. Le registrazioni degli incontri si possono rivedere in differita sulla pagina Facebook e sulla pagina YouTube della Biblioteca. L’incontro sarà trasmesso in diretta Facebook sulla pagina della Biblioteca.