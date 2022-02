La storia di Ulisse e Achille arriva al cinema: il ritorno alla natura di due cuccioli di lupo

La storia di due cuccioli di lupo in difficoltà recuperati dal Centro Recupero Fauna Esotica e Selvatica Monte Adone, sull'appennino bolognese, nella primavera del 2016 è al centro del film documentario "Il contatto", che arriva finalmente anche al cinema in Romagna a partire da Ravenna. Il film, presentato in anteprima al Festival Cinemambiente di Torino, e selezionato da numerosi festival internazioanli, ha debuttato a Bologna a dicembre 2021 e prosegue ora il suo tour al cinema Jolly di Ravenna il 10 febbraio alle ore 21 e il 12 febbraio alle 17,30 (ingresso 5,50 euro). A promuovere l'evento l’Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità - Delta del Po, il Centro di Educazione alla Sostenibilità e l’Ufficio Zone Naturali del Servizio Tutela Ambiente e Territorio del Comune di Ravenna.

"Il contatto" di Andrea Dalpian, è il racconto per immagini di questi due cuccioli di lupo (Achille e Ulisse) durante il periodo trascorso al Centro fino al loro ritorno in natura. E’ un documentario sperimentale dove lo spettatore non troverà parole e musica perché queste hanno lasciato spazio alla realtà dal punto di vista dei lupi. Si tratta di una vera e propria esperienza sensoriale al loro fianco, immersi nei suoni e nelle immagini del loro ambiente. Gli “uomini” hanno un ruolo marginale per lasciare spazio al contatto con la natura e con la parte più istintiva di ciascuno di noi.

L’imprinting nei confronti dell’uomo solitamente condanna alla cattività i lupi recuperati ancora cuccioli; in Europa non era mai stato tentato il rilascio di individui riabilitati dall’uomo sin dalle prime settimane di vita (in questo caso dieci e venti giorni circa). L’ambizioso obiettivo di rilasciarli in natura, dopo il necessario periodo di riabilitazione, ha portato il Centro Monte Adone ad intraprendere un complesso percorso sperimentale durante il quale il contatto con l’uomo è stato limitato allo stretto necessario per le loro cure.