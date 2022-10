"La storia siamo noi": la Romagna nel 1922 raccontata ad adulti e ragazzi

Il Comune di Russi, in occasione del centenario dell'assalto alla sede della Federazione delle Cooperative di Ravenna, organizza una serie di iniziative culturali, didattiche e formative con l'intento di valorizzare la storia del passato, e nello specifico degli avvenimenti di rilevanza nazionale accaduti nel territorio regionale nell’anno 1922.

Questo progetto, cofinanziato dalla regione Emilia-Romagna (contributo ottenuto per il sostegno ad iniziative di valorizzazione e divulgazione della memoria e della storia del Novecento), intende far conoscere la storia dei nostri territori durante il ventennio fascista e si pone come obiettivi il sostegno a studio, ricerca e raccolta di testimonianze; la valorizzazione dei luoghi della Memoria e dei percorsi regionali ad essi collegati, così come la promozione del patrimonio culturale del territorio regionale.

Si partirà a inizio novembre con tre cine-lezioni a tema dedicate all'epoca del primo fascismo, tenute dal Dott. Giuseppe Masetti, Direttore dell'Istituto storico della resistenza e dell'età contemporanea in Ravenna e provincia per poi proseguire con due incontri a tema sull'origine del primo squadrismo fascista in Emilia-Romagna e sul ricorso alla violenza da parte del movimento fascista tenuti dal Professor Andrea Baravelli dell'Università di Ferrara e una mostra dal titolo “Il primo fascimo ravennate (1919-1923)” che sarà visitabile presso l'Ex Chiesa in Albis a partire da metà gennaio 2023.

Il progetto è rivolto agli adulti ma da importanza al coinvolgimeto dei ragazzi: si terranno infatti due laboratori pensati per insegnare la storia con metodi innovativi (per bambini/ragazzi dagli 11 anni in sù): un laboratorio di cinema di animazione finalizzato alla realizzazione di un cortometraggio animato e un laboratorio di disegno/fumetto finalizzato alla realizzazione e pubblicazione di un fumetto. Nello specifico, il primo laboratorio sarà condotto da Gianni Zauli e si svolgerà, a partire da martedì 8 novembre, presso la Biblioteca Comunale, il secondo invece, a cura di Alberto Baioni, partirà lunedì 7 novembre e si terrà presso la Sala Laghi, del primo piano del Centro Culturale Polivalente di via Cavour n. 21

Sarà inoltre implementato il progetto denominato “la Mappa della Memoria”, realizzato in collaborazione con l'Istituto storico, ANPI e la Cooperativa Alveo, tramite cui gli studenti delle classi III delle scuole secondarie di primo grado realizzeranno la mappa interattiva dei luoghi storici dedicati ai caduti della Resistenza in Provincia di Ravenna, uno strumento innovativo di conoscenza dei luoghi e delle storie che hanno portato agli eccidi che sarà fruibile a qualsiasi utente (studenti e cittadini).

Per maggiori informazioni sul progetto e i laboratori visita il sito del Comune: https://www.comune.russi.ra.it/