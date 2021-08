La tradizione gospel all'Antico Porto di Classe

Martedì 3 agosto, alle ore 21 presso l’Antico Porto di Classe, nell’ambito della rassegna Classe al Chiaro di Luna nuovo tributo dell’Associazione Musicale Angelo Mariani ad Astor Piazzolla: in programma The Voices of Joy Gospel Choir, concerto con musiche della tradizione gospel diretto da Daniela Peroni.

Il gospel affonda le sue radici negli spirituals, i tipici canti di matrice religiosa che gli schiavi afro-americani intonavano durante le loro lunghe giornate di lavoro nelle piantagioni.

La ritmicità e l’armonia di questi canti erano espressione di spiritualità e devozione, ma permettevano al tempo stesso di gridare al mondo il loro desiderio di libertà. Mentre i canti di lavoro avevano tematiche circoscritte alla vita quotidiana e alla opprimente schiavitù, gli spirituals erano più propriamente ispirati dal messaggio cristiano e dai contenuti della Bibbia, che hanno poi dato luogo, tra la fine dell’800 e l’inizio del ‘900, al genere gospel.

Il gospel (in inglese “Vangelo”) incarna la continuazione di questo percorso, testimoniando l’avvenuto affrancamento della gente di colore e il perseguimento di un futuro migliore. L’obiettivo dichiarato del gospel è l’elevazione interiore sia di chi canta, che dell’ascoltatore, coinvolgendolo non solo come semplice fruitore, ma come protagonista.

I concerti dell’Associazione Musicale Angelo Mariani sono organizzati nell’ambito della rassegna Classe al Chiaro di Luna in collaborazione con il Comune di Ravenna - Assessorato alla Cultura - 700 Viva Dante Ravenna 1321-2021, Regione Emilia Romagna, Ministero della Cultura e Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna.

Apertura cancelli ore 20

Inizio spettacolo ore 21

Tariffe: intero € 10, ridotto € 5, omaggio bambini sotto 6 anni



Per informazioni:

www.classealchiarodiluna.it oppure 351 8208036 dal lunedì al sabato 10 - 13/16 - 19