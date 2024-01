Per dieci anni hanno tenuto col fiato sospeso l'Italia: in un libro il racconto del sequestro dei Marò 

Sabato 10 febbraio alle 18 nella sala del Consiglio nella sede comunale decentrata di Marina di Ravenna verrà presentato il libro di Massimiliano Latorre dal titolo “Il sequestro del Marò”, edito da La Vita Felice. L’autore dialogherà con il Presidente A.n.m.i. Ravenna Marco Regine.

Nella presentazione della casa editrice la sintesi del volume nel quale “Mario Capanna conversa con Massimiliano Latorre, uno dei due marò accusati di aver ucciso due pescatori indiani durante una missione sulla petroliera Enrica Lexie nel 2012. Era il 15 febbraio, al largo delle coste del Kerala, quando Massimiliano Latorre e Salvatore Girone, fucilieri di Marina italiani in missione per proteggere la nave in acque a rischio di pirateria, sparano in direzione di un’imbarcazione indiana in atteggiamento di attacco. Da quel momento, inizia per loro un calvario conclusosi solo il 31 gennaio 2022, quando sono stati assolti dal Gip di Roma. Per la prima volta in un libro, raccontata da uno dei suoi protagonisti, la vicenda che ha tenuto con il fiato sospeso l’Italia per dieci anni”.