La violenza sulle donne fra inchieste e attualità

All’interno della rassegna “Una società per relazioni”, promossa in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne dal Comune di Ravenna, assessorato alle politiche di genere, sono in programma due appuntamenti alla Casa delle Donne e online, organizzati da FMP – Femminile Maschile Plurale e Casa delle Donne stessa.

Il primo, dal titolo “Il genere della violenza”, si terrà mercoledì 16 novembre alle 17, nei locali di via Maggiore 120 e affronterà il tema (della violenza sulle donne) dal punto di vista legislativo, ponendo l’accento sul lento mutamento culturale che si è sviluppato tra l’approvazione del Codice Rocco, nel 1930, fino alla Convenzione di Istanbul del 2014. Interverranno: Barbara Pezzini, costituzionalista presso l’Università degli Studi di Bergamo. Anna Lorenzetti, titolare presso l'Università degli Studi di Bergamo dei corsi di Analisi di genere e diritto antidiscriminatorio e di violenza di genere. Insieme hanno curato la pubblicazione La violenza di genere dal Codice Rocco al Codice rosso. Un itinerario di riflessione plurale attraverso la complessità del fenomeno.

Parteciperanno: Danila Indirli, già magistrata, Stefano Kegljevic (Comitato in Difesa della Costituzione) Marina Mannucci (FMP), Paola Patuelli (Libertà e Giustizia), Manuela Trancossi (segreteria Provinciale CGIL). L’evento si svolgerà anche su piattaforma digitale zoom. Per richiedere il link inviare una email a associazionefmp@gmail.com

Giovedì 17 novembre, dalle 14.30 alle 18.30, in sola modalità online, si terrà poi un seminario formativo durante il quale verrà presentata la relazione sulla vittimizzazione secondaria delle donne che subiscono violenza e dei loro figli, nei procedimenti che disciplinano l’affidamento e la responsabilità genitoriale, approvata dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere.

Relatrici: Valeria Valente, senatrice PD, presidente della Commissione parlamentare d’inchiesta sul femminicidio e su ogni altra forma di volenza di genere; Elvira Reale, psicologa, responsabile del centro Dafne Cardarelli, già consulente della Commissione al Senato e direttrice scientifica dell’Associazione Salute Donna; Teresa Manente, avvocata penalista, responsabile dell’ufficio legale di Differenza donna e consulente giuridica della Commissione; Giuditta Creazzo, Ricercatrice e formatrice, esperta di violenza maschile contro le donne nelle relazioni di intimità; Cristina Magnani, avvocata, presidente del Coordinamento dei centri antiviolenza dell’Emilia Romagna.