La voce di Daniela Pini e lo spettacolo "Sandokan" per il Festival dei mulini storici

Tredici eventi in tredici luoghi diversi per la terza edizione del Festival dei Mulini Storici, organizzata da Ater Fondazione con la Regione Emilia-Romagna e AIAMS – Associazione Italiana Amici Mulini Storici. Il Festival si svolge dal 17 luglio all’11 settembre 2022 in alcuni Mulini storici situati tra le province di Bologna, Forlì-Cesena, Modena, Ravenna, Rimini, Parma, Piacenza e nella Repubblica di San Marino. In particolare, per quanto riguarda il Ravennate sono due gli appuntamenti previsti.

Al Molino Benini di Santo Stefano, sabato 27 agosto alle ore 21, il mezzosoprano Daniela Pini accompagnata al pianoforte da Fabrizio Milani condurrà il pubblico attraverso vari generi musicali: dalla musica da camera fino alle arie più note del panorama lirico, passando da Astor Piazzolla, dal musical americano, per concludere con Edith Piaf.

Giovedì 8 settembre alle ore 19, il Mulino Scodellino di Castel Bolognese, in provincia di Ravenna, sarà lo scenario di Sandokan – o la fine dell’avventura, uno degli spettacoli di maggior successo della compagnia teatrale toscana I Sacchi di sabbia, che ha fatto dell’ironia la sua peculiare cifra stilistica. Verdure, ortaggi, coltelli, utensili e grembiuli diverranno oggetti di scena, materiale scenografico e addirittura personaggi con cui raccontare la storia di Salgari.