La "voce di Napoli" arriva a Cervia con Eduardo De Crescenzo

Una città poetica, colta, intrisa di sentimento; una città che, grazie a un intreccio fortunato di tessuto culturale e personalità artistiche, tenne a battesimo la canzone in lingua napoletana; una città che Eduardo De Crescenzo impersona con voce e fisarmonica, in dialogo con il pianoforte di Julian Oliver Mazzariello. Con Avvenne a Napoli – in programma giovedì 7 luglio, alle 21.30 all’Arena dello Stadio dei Pini – continua Il Trebbo in musica di Ravenna Festival, la rassegna di parole e note creata ad hoc per Cervia-Milano Marittima, un itinerario sotto le stelle, in collaborazione con il Comune di Cervia e con il contributo della Cooperativa Bagnini, che non poteva non fare tappa idealmente anche a Napoli, città musicale e di mare per eccellenza. Con l’introduzione all’ascolto di Federico Vacalebre, De Crescenzo, cresciuto tra jazz e canzone d’autore, ci invita a riscoprire in tutta la sua insuperata modernità quel repertorio napoletano nato a cavallo tra Ottocento e Novecento. Biglietti: posto unico numerato 20 euro (ridotto 18 euro).