La world music sul palco con la Banditaliana

Sabato 29 ottobre, ore 21, si fa spazio alla world music della Banditaliana sul palco del Mama's Club di Ravenna. Protagonisti Riccardo Tesi (organetto), Maurizio Geri (chitarra, voce) e Claudio Carboni (sassofono). Ingresso 15 euro.

Banditaliana è una formazione che nasce nel 1992 da una felice intuizione di Riccardo Tesi, ed oggi costituisce uno dei gruppi italiani di World Music più noti a livello internazionale. Composizioni originali, virtuosismi strumentali, preziosi incastri ritmici ed arrangiamenti raffinati rappresentano la cifra stilistica del gruppo che, con la sua musica senza frontiere in cui fonde forme e riti della tradizione toscana, profumi mediterranei, improvvisazioni jazz e canzone d’autore, ha incantato le platee dei più importanti folk and world festival mondiali. Riccardo Tesi, compositore e organettista di fama internazionale, considerato uno dei musicisti più audaci e autorevoli della nuova scena World europea, è uno degli artefici della riscoperta dell'organetto diatonico in Italia, ed ha rivoluzionato l'immagine ed il vocabolario di questo strumento popolare, forzando i ristretti confini della musica etnica.