La Young Musicians European Orchestra e Paolo Olmi in onda sulla Rai

Martedi 8 dicembre, alle ore 17.10, Rai 5 replica il documentario "Sette concerti in sette giorni" girato durante la Tournee del maestro Paolo Olmi e della Young Musicians European Orchestra in Italia e Palestina, con concerti a Ravenna, Forlì, Bologna, Roma, Gerusalemme, Betlemme e Genova.

Nel documentario i giovanissimi musicisti della Orchestra parlano del loro lavoro, delle loro idee e anche dei luoghi che hanno visitato durante i concerti.

Annullati i Concerti di Natale a Betlemme per il 2020, i musicisti e il loro direttore sono però attesi nel dicembre 2021 in occasione dei progetti per Betlemme Capitale araba della Cultura.