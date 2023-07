La Young Musicians European Orchestra in concerto nella splendida cornice di Brisighella

Prezzo non disponibile

Giovedì 20 luglio, alle 21 nella chiesa di Santa Maria degli Angeli - complesso dell'Osservanza di Brisighella, avrà luogo il tradizionale Concerto che la Young Musicians European Orchestra e l’Amministrazione Comunale, grazie alla preziosa collaborazione del gruppo Amici dell'Osservanza e di Pro Loco Brisighella, organizzano ormai da alcuni anni con successo.

Per l'occasione verrà eseguita una pagina che il Maestro Paolo Olmi definisce come "uno dei brani più travolgenti nella musica strumentale di tutti i tempi": l'Ottetto per Archi di Mendelssohn.

Si tratta di una pagina virtuosistica che sarà affidata a otto giovani musicisti scelti tra le personalità più rappresentative della nuova generazione: i violinisti Alban Lukaj, Federica Tranzillo, Lodovico Parravicini; i violisti Luca Infante e Leonardo Taio, i violoncellisti Raffaella Cardaropoli e Marco Mauro Moruzzi.

Tutti i musicisti fanno parte della Young Musicians European Orchestra, si sono perfezionati sia in Italia che all'estero e svolgono una carriera internazionale.

Alla loro guida un primo violino d'eccezione: il giovanissimo Indro Borreani, vincitore a 22 anni del Concorso nella Orchestra del Teatro alla Scala di Milano e solista amatissimo anche dal grande Uto Ughi.

Gli strumentisti della Young Musicians European Orchestra dal 20 al 30 luglio eseguiranno una serie di concerti in tutta la Romagna, coinvolgendo in maniera particolare le sedi più danneggiate dalle recenti inondazioni in una serie di manifestazioni a ingresso gratuito.

Il Concerto è realizzato con i contributi del Ministero della Cultura, della Regione Emilia-Romagna, del Comune di Brisighella e dell’Unione Romagna Faentina.

Per info: erconcerti1@yahoo.it