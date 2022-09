La Young Musicians Orchestra in concerto a San Vitale per raccogliere fondi per lo Ior

La giornata dell'11 settembre, nella quale la Città di Ravenna celebrerà i 701 anni dalla morte di Dante, sarà conclusa alle ore 21 da un grande Concerto della Young Musicians European Orchestra diretta da Paolo Olmi nella Basilica di San Vitale, Patrimonio dell’Umanità Unesco. La serata sarà significativa anche dal punto di vista della solidarietà perché tutto l'incasso sarà devoluto alle iniziative dell'Istituto Oncologico Romagnolo, che opera da anni con il suo personale sanitario e i suoi numerosi volontari in tutta la Romagna e, come ha spiegato lo stesso Presidente dei volontari Mario Pretolani, si propone di integrare il Servizio Pubblico per migliorare le condizioni di assistenza degli ammalati e dei loro familiari, dal punto sanitario e umano.

"Il programma - dice il Maestro Olmi - è stato pensato per dare la massima attenzione ai nostri giovanissimi solisti, ormai famosi a livello mondiale, che con la loro costante presenza danno energia e valore ai nostri concerti in tutto il mondo. Si inizia con Achille Fait, che si sta affermando come uno dei migliori cornisti del momento, impegnato nel Concerto K495 di Mozart; si continua con i violinisti Paolo Tagliamento e Indro Borreani che eseguiranno il Concerto in re minore per due violini e Orchestra di Bach. Il programma sarà concluso da un altro musicista che con la nostra Orchestra ha un legame lungo, affettuoso e consolidato: Ettore Pagano, 19 anni, che eseguirà il Concerto in do maggiore per violoncello e Orchestra di Haydn. L'Orchestra ed io siamo molto onorati di potere dimostrare con la nostra Musica il rispetto e l'ammirazione per lo Ior, i suoi volontari e il suo staff medico, e speriamo che questa iniziativa possa divenire annuale ripetendosi anche in altre Città come Forlì e Cesena".

Anche molti studenti forlivesi parteciperanno al concerto del Maestro Olmi usufruendo dei biglietti messi a loro disposizione gratuita dal Lions Forli ‘- Valle del Bidente, che in questo modo ha voluto onorare la memoria della consocia Giovanna Rosetti , scomparsa poco tempo fa ,per anni impegnata nella crescita culturale dei giovani prima come insegnante e poi come dirigente didattico . Subito dopo il Concerto di Ravenna la Young Musicians European Orchestra partirà per il Vietnam per una serie di Concerti e Masterclass presso la Ho Chi Minh Opera, mentre nei prossimi mesi si recherà in Libano, Israele e Palestina.

L'iniziativa è resa possibile con il contributo del Comune di Ravenna, Ministero della Cultura, Cidim, Regione Emilia Romagna, Lions Club Forlì Valle del Bidente, MediaTip e SpassoInRavenna. I biglietti per il Concerto dell'11 settembre, del costo di 30 euro, potranno essere acquistati sul sito online di Vivaticket oppure contattando la mail erconcerti1@yahoo.it, oppure telefonando in orario di ufficio al numero 0544/33835 o contattando lo Ior di Ravenna (0544-34299 ravenna@ior-romagna.it). L'incasso della serata sarà interamente versato allo Ior.