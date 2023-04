"Labeerinto": il 1° maggio la festa della birra

Il primo maggio è all'Azienda Galassi di Alfonsine con LaBEERinto! Non si tratta di una festa qualsiasi, è una festa della birra dove, se vorrete, potrete vivere l'esperienza di cucinare in autonomia nelle aree barbecue. Cosa c'è di meglio di un bicchiere di birra ghiacciata per rendere il tutto ancora più divertente con il sottofondo musicale a cura dello staff di Rockanastro, Sottosopra, Pop The Rock, Kojak, World Music Project. Se non volete servirvi delle aree barbecue non c'è problema, a vostra disposizione ci sarà un'ampia scelta di birre, drink e le prelibatezze come hamburger, hot dog e tanto altro che troverete nell'Agribistrot.